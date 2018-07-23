На военную базу США в Германии вторглись «мирные активисты»

Берлин, , 20:32 — REGNUM «Мирные активисты» прорвали ограждения и вторглись на территорию американско-немецкой военной базы Бюхель на западе Германии, 23 июля передает агентство Associated Press.

Военные задержали семерых радикальных активистов. Все они отпущены на свободу, однако будут преследоваться по закону по различным обвинениям.

Радикальные экологи, анархисты и антиглобалисты регулярно штурмуют военные объекты США в Германии. Поводом для вторжений на базу Бюхель является информация о хранящемся на ней ядерном оружии.

Читайте также: США покидают военные базы в Катаре и в Турции