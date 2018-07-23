В ЦИК поступила инициатива по проведению референдума по пенсионной реформе

Москва, , 20:20 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Российской Федерации получила документы о проведении референдума по предлагаемой правительством пенсионной реформе. Об этом сегодня, 23 июля, сообщила журналистам секретарь ЦИК Майя Гришина.

Напомним, ранее стало известно, что КПРФ планирует организовать всероссийский референдум против повышения пенсионного возраста в стране. В Москве уже прошло собрание региональной инициативной подгруппы, после этого была подана заявка в Мосгоризбирком.

Вопрос, который КПРФ предлагает задать на референдуме, звучит следующим образом:

«Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?»

Согласно действующему законодательству, избирательная комиссия, в которую подала документы региональная инициативная группа, должна направить в ЦИК формулировку вопроса референдума. ЦИК должен решить, соответствует ли эта формулировка требованиям закона.

Если формулировка соответствует, то инициативная подгруппа будет зарегистрирована. После этого избирательные комиссии остальных регионов смогут ориентироваться на это решение ЦИК при принятии решений о регистрации местных подгрупп.

Чтобы организовать всероссийский референдум, нужно провести собрания инициативных подгрупп численностью не менее 100 человек не менее чем в 43 субъектах Федерации (более половины субъектов РФ).

Если 43 инициативные подгруппы будут зарегистрированы, то должно состояться собрание их уполномоченных. После этого собрания в ЦИК подается ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению всероссийского референдума.

Если ЦИК зарегистрирует инициативную группу по проведению всероссийского референдума, то эта группа в течение 45 дней с момента регистрации должна собрать как минимум 2 млн подписей в поддержку своей инициативы. При этом, согласно действующему законодательству, на один субъект Федерации должно приходиться не более 50 тыс. подписей. То есть подписи должны быть собраны как минимум в 40 регионах России.

Затем ЦИК проверяет собранные подписи. После проверки ЦИК выносит решение о соблюдении всех необходимых процедур, и президент Российской Федерации назначает всероссийский референдум.

Гришина сообщила, что по закону ЦИК должен рассмотреть формулировку референдума на предмет её соответствия законодательству в течение 10 дней с момента получения запроса от регионального избиркома. Заседание ЦИК по этому вопросу пройдёт до конца текущей недели (до 29 июля).