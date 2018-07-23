Украинские «добровольцы» отказались покинуть зону конфликта в Донбассе

Киев, , 20:28 — REGNUM Вопреки воле командования, боевики неонацистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не покинут зону вооруженного конфликта в Донбассе, заявил 22 июля главарь Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Стемпицкий в комментарии программе «Донбасс.Реалии».

"Добровольцы оставят зону АТО только тогда, когда будут отвоеваны территории, которые оккупированы Россией. В том числе и Крым», — заявил Стемпицкий.

Представители экстремистской организации добавили, что они готовы усилить любой участок фронта.

В украинском командовании рассказали, что в ВСУ перешли около тридцати боевиков, ранее воевавших в «Правом секторе» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, 9 июля командующий операцией объединенных сил (ООС) Сергей Наев заявил, что «добровольцы», не входящие в украинские силовые структуры, не имеют права ни обладать оружием, ни находится в зоне боевых действий.

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