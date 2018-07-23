Понедельник, 23 Июля 2018 года
21:15:00 МСК

Посольство РФ: Эвакуация «Белых касок» снизит число провокаций в Сирии

Политика

Российские дипломаты в Израиле прокомментировали вывоз из Сирии членов организации «Белые каски»

Посольство РФ: Эвакуация «Белых касок» снизит число провокаций в Сирии
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Оскар

Тель-Авив, 23 июля 2018, 20:16 — REGNUM  Посольство России в Израиле считает, что эвакуация из Сирии членов неправительственной организации «Белые каски» приведёт к снижению числа провокаций с химическим оружием в стране.

«Шанс, что «Белые каски» будут использовать хлор для организации провокаций с химическим оружием в Сирии, уменьшился», — говорится в комментарии, опубликованном в официальном микроблоге посольства в Twitter.

Читайте также: Пушков: «Белые каски» отыграли свою роль в Сирии, и больше нужды в них нет

Напомним, 20 июля МИД Израиля сообщил, что представители «Белых касок» вместе с членами их семей были эвакуированы из зоны конфликта в Сирии «в соседнюю страну». Эвакуация была осуществлена просьбе США, Канады и европейских стран.

Читайте ранее в этом сюжете: Нетаньяху: Об эвакуации «Белых касок» просили Трамп и Трюдо

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить