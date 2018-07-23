Посольство РФ: Эвакуация «Белых касок» снизит число провокаций в Сирии

Тель-Авив, , 20:16 — REGNUM Посольство России в Израиле считает, что эвакуация из Сирии членов неправительственной организации «Белые каски» приведёт к снижению числа провокаций с химическим оружием в стране.

«Шанс, что «Белые каски» будут использовать хлор для организации провокаций с химическим оружием в Сирии, уменьшился», — говорится в комментарии, опубликованном в официальном микроблоге посольства в Twitter.

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Напомним, 20 июля МИД Израиля сообщил, что представители «Белых касок» вместе с членами их семей были эвакуированы из зоны конфликта в Сирии «в соседнюю страну». Эвакуация была осуществлена просьбе США, Канады и европейских стран.

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