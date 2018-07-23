ООН «проверяет условия» для возобновления переговоров на Кипре

Никосия, , 20:07 — REGNUM Посланник ООН Джейн Холл Лют «проверила условия» для возможного возобновления переговоров по мирному урегулированию Кипрского кризиса, 23 июля передает агентство Associated Press.

Госпожа Лют провела закрытые переговоры отдельно с лидером Северного Кипра Мустафой Акынджи и президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом. Подробности переговоров не раскрываются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и Акынджи, и Анастасиадис публично призвали к возобновлению переговоров о воссоединении Кипра, прерванных год назад.

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