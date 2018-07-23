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В Липецкой области – новый начальник управления ЖКХ

Политика

До назначения в администрацию Юрий Костин был гендиректором управляющей компании

В Липецкой области – новый начальник управления ЖКХ
Иллюстрация: Admlip.ru
Юрий Костин

Липецк, 23 июля 2018, 19:51 — REGNUM  Глава администрации Липецкой области Олег Королев назначил Юрия Костина начальником регионального управления жилищно-коммунального хозяйства. Об этом 23 июля сообщила пресс-служба областной администрации.

Юрий Костин родился в 1971 году в Республике Северная Осетия — Алания. В 1993 году окончил Тульское высшее артиллерийское инженерное училище имени Тульского пролетариата, затем — Военно-инженерную академию в Москве. В 2005 году он завершил обучение в Орловской региональной академии государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

После службы в пограничных войсках Костин с 2001 года работал главным инженером на муниципальных предприятиях Липецка. С 2005 по 2009 годы работал заместителем генерального директора ООО «Городская управляющая компания «Правобережная», затем — на руководящих должностях в частных компаниях. С 2011 года до настоящего времени Костин был гендиректором ООО «Управляющая компания «Университетский».

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