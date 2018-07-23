Киев тихо прекратил играть в газовую «независимость» от России — эксперт

Киев, , 20:21 — REGNUM Власти Украины вновь закупают газ напрямую у России, заявил экономист Андрей Новак 22 июля в эфире телеканала NewsOne.

По словам эксперта, за последний год возобновилась торговля между Украиной и Российской Федерацией.

«Украинская власть перестала играться в так называемые «реверсы» газа из Европы, а уже идут прямые поставки из самой Российской Федерации. Потому что 85% импорта из России это энергоносители — газ и нефтепродукты», — отметил Новак.

Напомним, Россия намерена ввести дополнительные экономически санкции в отношении Украины. Это будет симметричный ответ на действия украинской стороны.

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