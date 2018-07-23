Нетаньяху обсудит с главами Генштаба и МИД РФ ситуацию в Сирии

Тель-Авив, , 19:42 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудит с Сергеем Лавровым и с Валерием Герасимовым ситуацию в Сирии, сообщает 23 июля «Интерфакс» со ссылкой на заявление посла Израиля в России Гарри Корена.

По словам израильского дипломата, с главой МИД РФ и начальником российского Генштаба будет обсуждаться ситуация на приграничных Голанских высотах, а также присутствие в Сирии иранских и проиранских сил.

«Я думаю, что переговоры посвящены ситуации в Сирии, особенно ситуации на сирийской части Голанских высот, где Израиль рассчитывает на соблюдение буквы соглашения о разведении сил 1974 года», — сказал Гарри Корен.

«Также переговоры будут посвящены выводу иранских и проиранских сил сначала из юго-западной зоны деэскалации, а затем из Сирии в целом», — добавил посол Израиля в РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля после встречи с президентом США Трампом российский лидер Владимир Путин заявил, что после победы над террористами на юге Сирии необходимо восстановить действие соглашения 1974 года о статусе Голанских высот, так как «это позволит вернуть спокойствие на Голаны, восстановить режим прекращения огня между Сирийской Арабской Республикой и Израилем, надежно обеспечить безопасность Государства Израиль».

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов совершают срочный визит в Израиль.

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