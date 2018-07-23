Тереза Мэй рассказала, как она расслабляется в свободное от работы время

Лондон, , 19:35 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала, как она расслабляется в свободное от занятия политикой время. Соответствующее заявление она сделала сегодня, 23 июля, в интервью Sky News.

Свою работы Мэй назвала «самой стрессовой работой в мире». Премьер-министр решила рассказать, как же она снимает свой стресс.

«Есть несколько вещей, которыми я занимаюсь: я люблю прогулки, когда у нас получается взять выходной, мы выходим на прогулку. Я люблю готовить, к тому же готовка приносит пользу — еду можно съесть», — сказала Мэй.

Также она призналась, что в её библиотеке аж 150 книг по кулинарии.

«Поэтому я провожу много времени, изучая книги по кулинарии. А ещё, когда у меня есть время, я люблю смотреть американский сериал «Морская полиция», — призналась Мэй.