У США есть мощный союзник в борьбе с «Северным потоком-2» — Украина

Киев, , 19:24 — REGNUM Украина и США едины в деле борьбы с «Северным потоком — 2», этой «угрозой энергетической безопасности Европы», сообщает 23 июля пресс-служба правительства Украины.

Сообщение опубликовано по итогам встречи, которой украинского премьер-министра Владимира Гройсмана удостоил заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон, заехавший в Киев после переговоров по энергетическим вопросам, которые он проводил в Брюсселе.

«Украина и США едины в своей позиции по противодействию реализации российского проекта «Северный поток — 2», — указано в сообщении, опубликованном на сайте правительства Украины.

«Мы настроены дальше поддерживать позицию относительно проекта «Северный поток — 2» и продолжения транзита газа через Украину», — цитирует пресс-служба слова заместителя госсекретаря США.

Как сообщало ИА REGNUM, для Киева «энергобезопасность Европы» выражается в сохранении российских платежей за транзит газа по территории Украины, в то время как США считают «безопасным» вариантом поставку своего сжиженного газа в европейские страны.

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