Затулин: Появился шанс облегчить жизнь миллионам соотечественников

Москва, , 19:15 — REGNUM Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин на прошлой неделе встретился с новым помощником президента Анатолием Серышевым и новым начальником Управления президента по обеспечению конституционных прав граждан Максимом Травниковым, сменившими на этих постах Евгения Школова и Дмитрия Жуйкова.

В ходе встречи в администрации президента России, были обсуждены законопроектные инициативы Государственной думы по вопросам гражданства к осенней сессии этого года.

«С приходом новых людей я выражаю осторожный оптимизм по поводу принятия моих законопроектов, как недавно внесенных, так и давно ожидающих поддержки в первом чтении. Наши точки зрения не во всём совпадают, но, очевидно, что прежнее нежелание обсуждать сменилось заинтересованностью. Надеюсь, что с учетом озвученного в ходе Прямой линии мнения президента России о необходимости упрощения законодательства о гражданстве для соотечественников, инициативы Государственной думы будут поддержаны, что позволит облегчить жизнь миллионам наших соотечественников», — заявил Константин Затулин.

Речь идет о внесенных Затулиным в конце июня 2018 года двух законопроектов, упрощающих репатриацию русских и русскоязычных соотечественников в Россию: законопроект о «миграционной амнистии» для беженцев из Донбасса и законопроект о запрете изъятия паспортов до вынесения соответствующего судебного решения.

Кроме того, ранее депутат вносил законопроекты о снятии необоснованных условий для получения соотечественниками статуса «носителя русского языка», о гражданстве детей из смешанных браков и о предоставлении политического убежища в Российской Федерации. Однако из-за отрицательных отзывов профильного Управления Президента по обеспечению конституционных прав граждан Государственно-правовое управление президента РФ инициативы не поддержало. В результате они все еще ожидают процедуры первого чтения.

Отмечается, что встреча прошла не только в деловом и конструктивном ключе, но и приняла форму развернутого совещания по уточнению целей, задач и возможностей работы с соотечественникам в России и за ее пределами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июля комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками единогласно поддержал новые законопроекты Затулина, направленные на упрощение получения гражданства РФ российским соотечественниками.