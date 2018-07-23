На выборах в ульяновский парламент списки подали девять партий

Ульяновск, , 19:08 — REGNUM В Ульяновской области списки кандидатов для участия в выборах в Законодательное собрание шестого созыва выдвинул девять избирательных объединений. Списки трёх партий проходят процедуру проверку подписей, сообщает избирательная комиссия Ульяновской области.

Списки кандидатов в депутаты выдвинули девять избирательных объединений и партий. Из них шесть партий освобождены от сбора подписей. Это четыре парламентские партии: ЛДПР, «Справедливая Россия», КПРФ, «Единая Россия». Также от сбора подписей освобождены «Гражданская Платформа» и «Коммунисты России».

Своих кандидатов также выдвинули региональные отделения партий «Коммунистической партии социальной справедливости», «Родина» и «Патриоты России».

«Для регистрации областного списка необходимо было представить не менее 5070 подписей избирателей, максимальное количество — 5577. Что составляет 0,5% от числа избирателей на территории Ульяновской области, зарегистрированных на 1 января 2018 года», — напоминают в избиркоме.

Согласно данным избиркома, зарегистрированы списки кандидатов в депутаты Законодательного, выдвинутые ЛДПР, «Коммунистами России», «Единой Россией», «Гражданской платформой».

По данным регионального избиркома, по 18 одномандатным избирательным округам выдвинулось 94 кандидата (из них двое самовыдвиженцев, остальные — от 7 различных политических партий).

Напомним, на 1 июля 2018 года в регистр избирателей по Ульяновской области включено 1 007 316 избирателей. Наибольшее число избирателей зарегистрировано в Ульяновске (505 038 человек). В первую тройку по численности избирателей наряду также входят город Димитровград (96 350) и Барышский район (33 478). Наименьшее количество избирателей насчитывается в Базарносызганском районе (7 160).

Ранее облизбирком сообщал, что на территории Ульяновской области образовано 977 избирательных участков сроком на пять лет. Семь временных участков, создаваемых к выборам 9 сентября, располагаются в воинской части Базарносызганского района, двух лечебных стационарах Димитровграда и в Ульяновске: в ЦГБ, медсанчасти им. Егорова, специализированном медцентре им. Чучкалова и в областной больнице».

Как сообщало ИА REGNUM, выборы состоятся 9 сентября. Региональные парламентские выборы пройдут по смешанной избирательной системе: 18 депутатов будут избираться по одномандатным избирательным округам, 18 — по партийным спискам (общее число народных избранников — 36).