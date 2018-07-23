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«Роскосмос»: Дело о госизмене связано с событиями 2013 года

Политика

Вопросов к сотрудникам предприятия и госкорпорации за иные периоды деятельности не имеется

Москва, 23 июля 2018, 19:02 — REGNUM  Дело о государственной измене в головном научном институте госкорпорации «Роскосмос» ЦНИИмаш касается событий 2013 года. Об этом сегодня, 23 июля, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

В госкорпорации пояснили, что органами следствия проверяются события 2013 года. Это подтверждается периодом, за который изымались в ходе обысков материалы в здании «Роскосмоса» и ФГУП «ЦНИИмаш».

Также в сообщении подчеркивается, что вопросов к сотрудникам предприятия и госкорпорации за иные периоды деятельности у следствия не имеется.

Напомним, на минувшей неделе сотрудники ФСБ пришли с обысками в ЦНИИмаш в рамках уголовного дела о государственной измене. Выяснилось, что произошла утечка секретной информации к иностранным спецслужбам о российском гиперзвуковом оружии.

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Роскосмос
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