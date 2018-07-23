Мосгорсуд оставил под стражей четверых участников Pussy Riot

Москва, , 18:53 — REGNUM Московский городской суд оставил под арестом всех четырёх участников группы Pussy Riot, задержанных за акцию на матче ЧМ-2018 в Москве. Суд постановил оставить в силе ранее вынесенный им приговор в виде 15 суток ареста.

Напомним, участники группы устроили скандал во время финала ЧМ-2018, выбежав на футбольное поле в полицейской форме.

Позднее Пётр Верзилов, Ольга Пахтусова, Вероника Никульшина и Ольга Курачева были признаны виновными в нарушении по статье 20.31 КоАП «Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».

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