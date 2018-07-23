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Мосгорсуд оставил под стражей четверых участников Pussy Riot

Политика

Участники акции на матче ЧМ-2018 ранее были арестованы на 15 суток

Москва, 23 июля 2018, 18:53 — REGNUM  Московский городской суд оставил под арестом всех четырёх участников группы Pussy Riot, задержанных за акцию на матче ЧМ-2018 в Москве. Суд постановил оставить в силе ранее вынесенный им приговор в виде 15 суток ареста.

Напомним, участники группы устроили скандал во время финала ЧМ-2018, выбежав на футбольное поле в полицейской форме.

Позднее Пётр Верзилов, Ольга Пахтусова, Вероника Никульшина и Ольга Курачева были признаны виновными в нарушении по статье 20.31 КоАП «Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».

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Дело Pussy Riot
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