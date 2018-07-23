Главы трех регионов Казахстана отчитались перед главой правительства

Астана, , 18:46 — REGNUM Акимы (главы) Кустанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей отчитались за результаты работы в первой половине 2018 года перед председателем правительства Казахстана Бактыжаном Сагинтаевым, сообщили 23 июля в пресс-службе главы правительства.

Главы регионов представили экономические показатели областей, а также отчитались за развитие в сфере транспорта, образования, сельского хозяйства, здравоохранения, предпринимательства и туризма. Во время отчета главы областей рассказали о мерах формирования новой модели экономического роста.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых шести месяцев 2018 года рост ВВП Казахстана составил 4,1%. За этот же период уровень инфляции составил 2,6%, а инвестиционная активность выросла на 25,8%.

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