Операция «Оливковый гнев» в разгаре

Дамаск, , 18:36 — REGNUM Вооруженные отряды курдских Народных защитников развернули в кантоне Африн сирийской провинции Алеппо операцию по ликвидации старших командиров Свободной сирийской армии. Операция получила название «Оливковый гнев».

Следует отметить, что военная операция, в ходе которой Турция вместе со Свободной сирийской армией захватила кантон Африн в марте 2018 года, называлась «Оливковая ветвь».

22 июля на трассе в районе Африн Раджа была устроена засада группой Народных защитников. В ходе ее огнем из стрелкового оружия уничтожен Мухаммед Али, он же Абу Дуяна, один из полевых командиров ССА. Результат засады сняли на видео.

23 июля в городе Ахтарин в 38 километрах от города Алеппо раздался мощный взрыв у здания городского совета. Город Ахтарин контролируется боевиками Свободной сирийской армии.

По данным местных источников, это был заминированный автомобиль. В результате взрыва убито и ранено более тридцати человек, в том числе, членов городского совета, боевиков ССА и гражданских лиц.

Командование Свободной сирийской армии возложило ответственность за эту акцию на агентов курдских вооруженных формирований.