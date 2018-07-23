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Омбудсмен обсудила с послом США арест Марии Бутиной

Политика

Татьяна Москвалькова провела в Москве переговоры с Джоном Хантсманом

Москва, 23 июля 2018, 18:34 — REGNUM  Уполномоченный при президенте России по правам человека Татьяна Москалькова обсудила с послом США в России Джоном Хантсманом ситуацию с арестом США российской гражданки Марии Бутиной.

Как сообщила омбудсмен ТАСС, в ходе встречи с послом она попросила американскую сторону изменить меру пресечения Марии Бутиной и заменить содержание под стражей на денежный залог или домашний арест.

«Посол США заверил нас, что все юридические процедуры в отношении неё будут честными и прозрачными», — отметила Москалькова.

Как передавало ИА REGNUM, Мария Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля по обвинению в причастности к заговору с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства без регистрации в министерстве юстиции США.

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Арест гражданки РФ Марии Бутиной в США
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