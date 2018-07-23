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МИД Франции пообещал Ливии $100 млн на выборы

Политика

Общенациональные выборы африканской страны запланированы на декабрь 2018 года

Триполи, 23 июля 2018, 18:43 — REGNUM  Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан пообещал, что французское правительство окажет материальную поддержку для проведения выборов в Ливии, 23 июля передает агентство Associated Press.

Выступая на пресс-конференции с главой «международно признанного» правительства в Триполи Фаезом Сераджем, Ле Дриан сообщил, что Франция готова выделить $100 млн на общенациональные выборы африканской страны в декабре 2018 года.

Напомним, до гражданской войны 2011 года сама Ливия выступала в качестве спонсора кандидатов на французских выборах. Так, в получении денег для предвыборной кампании от свергнутого лидера африканской страны Муаммара Каддафи обвиняют экс-президента Франции Николя Саркози.

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