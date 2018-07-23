Террористы атаковали военную базу на юге Сомали

Могадишо, , 18:20 — REGNUM Террористы группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали военную базу в поселении Сангуни на юге Сомали, 23 июля передает агентство Reuters.

По словам полковника армии Сомали Ахмеда Хассана, КПП военной базы был атакован заминированным автомобилем, после чего боевики пытались взять его штурмом. Военные отразили нападение, убив десять нападавших.

Согласно заявлению «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), боевикам удалось захватить базу и убить 27 военных.

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