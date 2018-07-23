На Украине призывают не допустить превращение Азова в «Русское море»

Киев, , 18:09 — REGNUM Украинский центр исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) призвал Киев реагировать на обострение военной обстановки в Азовском море исходя из национальных интересов и не допустить его превращение в «Русское море». Соответствующее обращение 23 июля на своей странице в Фейсбук опубликовал военный эксперт, директор ЦИАКР Валентин Бадрак.

«ЦИАКР считает, что реагировать на ситуацию в Азовском море стоит исходя из национальных интересов Украины, а не из-за жалоб судовладельцев… ЦИАКР не согласен с утверждением, что поскольку МИД Украины не имеет жалоб от судовладельцев и капитанов судов, которые задерживаются ФСБ РФ в Азовском море и Керченском проливе, Украина не может противодействовать откровенно наглой стратегии России по превращению Азова в «Русское море», — отметил Бадрак.

Центр считает, что «Россия открыто осуществляет силовые демонстративные мероприятия по установлению де-факто полного контроля над Азовским морем».

ЦИАКР призвал Украину рассмотреть возможность денонсации договора с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года.

«Возможные шаги:

— немедленно провести оценку целесообразности сохранения действующего Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Использовать все возможные инструменты в рамках этого документа для воздействия на Россию;— в случае неэффективности применения упомянутого Договора, рассмотреть вопрос о его денонсации и привлечении всех возможных инструментов в области международного морского права;— усилить корабельную группировку ВМС Украины в акватории Азовского моря (… рассмотреть вопрос о быстром наращивании численности надводных кораблей, пригодных к использованию в Азовском море, за счет военно-технического сотрудничества с союзниками);— рассмотреть возможность организации конвоирования гражданских судов в Азовском море силами ВМС Украины для недопущения их проверок ФСБ РФ», — отметил Бадрак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Россия не нарушает нормы международного морского права, досматривая корабли, идущие в украинские порты на Азове.

«Есть искусственно созданное обострение в информационном поле относительно Азовского моря. Оно всегда было. Военное присутствие россиян в Азове больше нашего, это понятно. Но по всем канонам международного морского права, военные корабли имеют право останавливать гражданские суда для осмотра, для этого не нужны никакие мандаты», — сказала Зеркаль.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обвинил Россию в преднамеренной остановке судов, движущихся в направлении Мариупольского и Бердянского портов, чтобы заставить их изменить маршрут, и призвал мировое сообщество ввести санкции в отношении российских портов в акватории Чёрного моря.

Согласно договору от 2003 года, Азовское море и Керченский пролив имеют статус внутренних вод России и Украины.