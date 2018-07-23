Севастополь выполнил менее трети годового бюджета

Севастополь, , 18:06 — REGNUM За первое полугодие 2018 года расходы бюджета Севастополя составили 28% от плана: из 40,4 млрд рублей потратили 11,6. Об этом 23 июля заявил директор департамента финансов правительства города Владимир Штоп.

«Среди главных распорядителей бюджетных средств самый низкий уровень освоения показали департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры — 22% годового плана — 949 млн рублей, департамент по имущественным и земельным отношениям — 8% — 72 млн рублей и департамент капстроительства — 6% — 665 млн рублей», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Дмитрий Овсянников заявил ранее, что будет вместе с коллегами по правительству искать варианты развития города без нынешнего состава Заксобрания, если депутаты не перестанут саботировать бюджетный процесс.

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