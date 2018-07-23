В России разработан механизм возвращения беженцев в Сирию

Москва, , 17:49 — REGNUM Специалистами межведомственного координационного штаба Минобороны и МИД России разработан типовой порядок работы с сирийскими беженцами, возвращающимися в страну из-за границы, заявил 23 июля начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, типовой порядок содержит в себе механизмы проверок, отправки и доставки людей к постоянному месту жительства.

«Нами разработан типовой порядок работы с беженцами, в котором подробно определена последовательность всех необходимых мероприятий. Основными этапами порядка являются проверочные мероприятия, подготовка сирийских граждан к отправке к постоянному месту жительства и организация их доставки», — сказал Михаил Мизинцев.

Кроме того, в ходе заседании координационного штаба Минобороны и МИД России по возвращению беженцев на территорию Сирии Мизинцев рассказал о комплексе мер, которые должна будет осуществлять местная власть в сирийских населенных пунктах, в которые возвращаются беженцы.

«Каждой семье выделяются денежные и материальные средства для восстановления жилища, а чьи дома разрушены — размещают в фондах временного проживания», — уточнил Михаил Мизинцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля в Москве проходит заседание координационного штаба Минобороны и МИД России по возвращению беженцев на территорию Сирии.

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