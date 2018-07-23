Новый премьер-министр Чечни поменяет структуру правительства

Грозный, , 17:45 — REGNUM Глава правительства Чечни Муслим Хучиев предложил главе республики Рамзану Кадырову провести преобразования в правительстве региона. Согласно его предложениям, могут быть упразднены два комитета — по туризму, а также по малому бизнесу и предпринимательству, сообщили ИА REGNUM 23 июля в пресс-службе главы Чечни.

Вместо комитета по туризму будет создано министерство, занимающееся вопросами развития туристической отрасли. А функции комитета по малому бизнесу и предпринимательству будут переданы министерству экономического, территориального развития и торговли ЧР.

Кадыров поддержал планы премьер-министра по созданию министерства, которое будет заниматься развитием туризма. По его словам, этому направлению экономики региона необходимо уделить большее внимание, чем прежде, так как туристическая отрасль является одной из приоритетных в развитии экономики республики.

Кроме того, Хучиев предложил ввести должность еще одного вице-премьера, уполномочив его координировать деятельность органов власти в сфере экономики, территориального развития, инвестиций, управления государственным имуществом, промышленности, энергетики и природопользования. Это нововведение также нашло одобрение у главы Чечни.

Читайте также: Кадыров видит мэра Грозного новым главой правительства Чечни

Как сообщало ИА REGNUM, Муслим Хучиев был утвержден в должности председателя правительства Чечни 25 июня. До этого назначения он работал мэром города Грозного. Бывший премьер-министр Чечни Абубакар Эдельгериев 22 июня был назначен советником президента РФ Владимира Путина.