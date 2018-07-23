Правительство и парламент Севастополя опять не могут поделить зарплаты

Севастополь, , 17:12 — REGNUM Парламент Севастополя забрал полномочия у правительства города, чтобы поднять зарплаты своему аппарату и Контрольно-счётной палате. Об этом 23 июля на аппаратном совещании в правительстве города заявил директор департамента финансов Владимир Штоп.

«Этот вопрос был ключевым при рассмотрении проекта изменений в бюджет 2018 года. Не строительство объектов социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства, а содержание этих двух органов», — пояснил чиновник.

По его словам, средние зарплаты в Заксобрании и в КСП необходимо привести в соответствие с рекомендациями правительства РФ, вновь снизив их с 53,6 и 69,2 до 44,6 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года во время принятия бюджета Севастополя на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов под давлением правительства города содержание аппарата парламента и КСП было сокращено на 30%, после чего в знак протеста ряд депутатов отказались от своих зарплат. 10 июля 2018 года местный парламент направил в КСП 9,5 млн рублей допфинансирования, а на обеспечение работы аппарата Заксобрания — 7,7 млн рублей.

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