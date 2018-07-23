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Нападение на политолога в Екатеринбурге: возбуждено уголовное дело

Политика

По факту побоев

Нападение на политолога в Екатеринбурге: возбуждено уголовное дело
Андрей Алексеев © ИА Красная Весна
Следственный Комитет Российской Федерации.

Екатеринбург, 23 июля 2018, 17:04 — REGNUM  В Екатеринбурге после нападения на политолога Дениса Граматчикова возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД России Валерий Горелых.

Дело возбуждено по статье 116 УК России («Побои»), уточнил полковник Горелых.

Напомним, 9 сентября в думу Екатеринбурга пройдут выборы. Граматчиков возглавляет штаб одного из кандидатов. Напали на него 20 июля.

Читайте ранее в этом сюжете: Новое нападение в Екатеринбурге: избит политолог

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