Нападение на политолога в Екатеринбурге: возбуждено уголовное дело

Екатеринбург, , 17:04 — REGNUM В Екатеринбурге после нападения на политолога Дениса Граматчикова возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД России Валерий Горелых.

Дело возбуждено по статье 116 УК России («Побои»), уточнил полковник Горелых.

Напомним, 9 сентября в думу Екатеринбурга пройдут выборы. Граматчиков возглавляет штаб одного из кандидатов. Напали на него 20 июля.

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