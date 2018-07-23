«Это криминальная операция» — МИД Сирии об эвакуации «Белых касок»

Дамаск, , 17:19 — REGNUM Министерство иностранных дел Сирии считает эвакуацию «Белых касок» в Иорданию, проведенную военными Израиля, «криминальной операцией», 23 июля передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению сирийского МИДа, Израиль, а также поддерживающие его Иордания, США, Великобритания, Германия и Канада, своими действиями показали «контрабандистский» характер участия в сирийской войне.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля военные Израиля провели эвакуацию нескольких сотен активистов «правозащитной» организации «Белые каски» с юга Сирии в Иорданию. Организация обвиняется правительством Сирии в связях с террористами и провокациях с «химическим оружием».

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