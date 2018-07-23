Губернатор Севастополя хочет восстановить контроль над бюджетом города

Севастополь, , 16:57 — REGNUM В ближайшее время в парламент Севастополя будет внесён закон, который предполагает возвращение права оперативного управления бюджетом для правительства города. Об этом на аппаратном совещании 23 июля заявил губернатор города-героя Дмитрий Овсянников.

«Депутаты у нас в политику заигрались. Забыли, что нужно приносить пользу городу», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля депутаты севастопольского парламента лишили местное правительство дополнительных полномочий, позволяющих перераспределять бюджетные деньги без утверждения соответствующего закона.

«Суть заключается в том, чтобы ограничить возможность правительства самостоятельно перераспределять средства, а установить такой же порядок, который действовал раньше и который действует сейчас в большинстве субъектов страны», — отмечал председатель бюджетной комиссии Вячеслав Аксёнов.

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