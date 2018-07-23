МИД России намерен добиваться снятия санкций с Сирии

Москва, , 16:56 — REGNUM Российское внешнеполитическое ведомство проводит консультации с иностранными коллегами по вопросу снятия экономических санкций с Сирии и по оказанию гуманитарной помощи этой стране, заявил 23 июля представитель МИД РФ Николай Бурцев.

Это заявление было сделано на заседании межведомственного координационного штаба Минобороны и МИД России по возвращению беженцев на территорию Сирии

«Продолжаются консультации со всеми ведущими западными и региональными партнерами по снятию односторонних финансово-экономических санкций против Сирии», — сказал Николай Бурцев.

При этом он уточнил, что с Францией и США активно обсуждаются вопросы гуманитарной помощи Сирийской Арабской республике, а с международными организациями ведутся переговоры по социально-экономическому восстановлению разрушенной войной страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские военные и дипломаты заявили о начале работы над решением вопроса по возвращению сирийских беженцев на родину.

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