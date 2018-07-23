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«ЕР» 24 июля определится с кандидатом на пост главы комитета ГД по культуре

Политика

Обсуждается кандидатура Елены Ямпольской

«ЕР» 24 июля определится с кандидатом на пост главы комитета ГД по культуре
Dimа
Елена Ямпольская

Москва, 23 июля 2018, 16:50 — REGNUM  Фракция «Единая Россия» намерена 24 июля определиться с кандидатурой на пост главы комитета Госдумы по культуре. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля, об этом журналистам сообщил руководитель фракции Сергей Неверов.

«Завтра будет заседание президиума фракции, на котором мы определимся по кандидатуре на пост главы комитета по культуре… Это будет решено завтра», — сказал Неверов.

Как сообщало ранее, возглавить комитет может Елена Ямпольская. Она может сменить на этом посту Станислава Говорухина.

Читайте ранее в этом сюжете: Председателем комитета Госдумы по культуре может стать Ямпольская — СМИ

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