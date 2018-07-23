Депутатов Заксобрания Севастополя обвинили в бюджетном саботаже

Севастополь, , 16:49 — REGNUM Лишив правительство Севастополя права самостоятельно корректировать бюджет, местные парламентарии существенно замедлили бюджетный процесс. Такое мнение 23 июля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя высказал директор департамента финансов Владимир Штоп.

«Это однозначно ухудшит ситуацию с кассовым исполнением бюджета… депутатами было заявлено, что таких полномочий, которые имеет правительство Севастополя, ни в одном из субъектов нет. Однако Москва имеет 24 дополнительных полномочия по внесению в сводную бюджетную роспись, Санкт-Петербург — 18, Республика Крым — четыре», — отметил чиновник.

По его мнению, подобное решение существенно увеличивает сроки внесения изменений в бюджетной росписи: с 17 до 77 дней максимум, поэтому «много важных для развития города мероприятий будет приостановлено или не реализовано в текущем году».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля депутаты севастопольского парламента лишили местное правительство дополнительных полномочий, позволяющих перераспределять бюджетные деньги без утверждения соответствующего закона.

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