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МИД России выясняет число беженцев из Сирии, чтобы вернуть их на родину

Политика

Полученные в 11 странах данные в целом совпали с информацией, имеющейся в управлении Верховного комиссара ООН по беженцам

МИД России выясняет число беженцев из Сирии, чтобы вернуть их на родину
Иван Шилов © ИА REGNUM
Беженцы

Москва, 23 июля 2018, 16:40 — REGNUM  Посольства России в 11 странах уточнили численность сирийских граждан прибывших туда как беженцы, сообщил 23 июля журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По его словам, эти меры принимаются в рамках решения задачи по возвращению сирийских беженцев на родину. Начальник центра уточнил, что данные, полученные российскими дипломатами, в целом сходятся с данными управления Верховного комиссара ООН по беженцам

«Посольствами России в 11 странах временного проживания сирийских граждан подтверждены данные по их количеству на территории этих государств, которые, в целом, совпадают с информацией управления Верховного комиссара ООН по беженцам», — сказал Михаил Мизинцев.

Напомним, 23 июля проходит заседание Межведомственного координационного штаба Минобороны и МИД РФ по возвращению беженцев на территорию Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, российские Минобороны и МИД заявили о намерении заняться решением вопроса возвращения сирийских беженцев в Сирию.

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