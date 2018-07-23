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Вице-спикер крымского парламента покинул свой пост

Политика

Ремзи Ильясов ушёл по собственному желанию после разговора о квотах во власти для крымских татар

Симферополь, 23 июля 2018, 16:17 — REGNUM  Заместитель председателя крымского парламента Ремзи Ильясов подал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета республики 23 июля.

«Ремзи Ильясов обратился к председателю Госсовета РК Владимиру Константинову с заявлением о досрочном прекращении полномочий и освобождении его от замещаемой государственной должности, осуществляющего свои полномочия на профессиональной постоянной основе, по собственному желанию», — отметили в пресс-службе.

Напомним, в начале июля 2018 года в разговоре с журналистами Ремзи Ильясов отметил, что вопрос предоставления квот крымским татарам в органах власти Крыма, как это было в украинские годы, вновь нуждается в обсуждении.

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Отставки и назначения
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