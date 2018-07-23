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В Челябинске назначен и.о. главы дирекции по подготовке саммита ШОС

Политика

Им стал сотрудник областного минэкономразвития Денис Исаев

Челябинск, 23 июля 2018, 16:14 — REGNUM  В Челябинске назначен и.о. руководителя дирекции по подготовке саммитов ШОС и БРИКС, которые Южный Урал примет в 2020 году. Им стал Денис Исаев, который возглавляет в областном минэкономразвития управление внешнеэкономических связей.

Произошла смена власти и в областном агентстве международного сотрудничества. Его возглавил Валерий Денисенко, который ранее был заместителем.

Напомним, в конце прошлой недели силовики задержали замминистра Антона Бахаева и главу агентства Ольгу Алейникову. Позднее Бахаев был арестован, а Алейникову отпустили под подписку о невыезде.

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