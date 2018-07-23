От санкций России могут пострадать украинские заводы — эксперт

Киев, , 16:10 — REGNUM На Украине могут пострадать целые сектора экономики, в частности закрыться некоторые заводы из-за ввода очередных экономических санкций со стороны Кремля. Об этом 22 июля в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Виталий Кулик.

Он прогнозирует, что украинским компаниям будет сложнее торговать на российском рынке.

«Это будет ощутимо для ряда сегментов экономики, которые ориентированы на российский рынок. Если раньше, несмотря на запрет торговли, они находили какие-то пути, то сейчас эти пути могут быть закрыты… Уровень опасности от российских санкций уже не настолько большой, но его нельзя преуменьшать. Есть целые сектора и целые заводы, которые, несмотря на войну, ограничения и санкции продолжают работать на российский рынок. Если россияне введут санкции, эти компании могут закрыться или потерять свои позиции на российском рынке», — пояснил Кулик.

Он допускает, что украинские экспортеры могут лишиться возможности «использовать Беларусь как транзитную страну, через которую многие наши экономические агенты проводят торговлю».

«Первые санкции действуют с 2015 года. Был запрет транзита через российскую территорию украинских товаров в третьи страны, в частности, в страны Азии. Из-за этого мы потеряли большие деньги на торговле с Казахстаном, Узбекистаном… Мы ищем обходные маршруты территории Российской Федерации… Украинские компании теряют российские рынки, это бьет по рабочим местам», — сказал Кулик.

Эксперт также не исключает, что под санкции может попасть непосредственно президент Украины Петр Порошенко, украинские олигархи Игорь Коломойский, Дмитрий Фирташ и Сергей Курченко.

«Часть этих санкций будет зеркальна украинским, поскольку в стране действует запрет на вывоз средств и активов, запрет деятельности определенных компаний, запрет на въезд определенным лицам. Очевидно, что в этих списках на запрет въезда могут оказаться Петр Порошенко и компания «Рошен», удобрения, Коломойский и компании которые с ним связаны… Также это могут быть представители компаний, которые бежали из Украины, к примеру, тот же Курченко», — подытожил Кулик.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля Коммерсант со ссылкой на источники сообщил, что правительство России разрабатывает пакет санкций против Украины. Под ограничительные меры могут попасть несколько сотен украинских юридических и физических лиц.

Отмечается, что пакет мер должен быть принят в виде указа президента и станет частью общей концепции по снижению негативного влияния антироссийских санкций на экономику. Предложения по запрету импорта определенных товаров с Украины должны быть подготовлены в правительстве РФ к 1 августа.