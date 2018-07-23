Киев привлекает США и ЕС для борьбы с Россией на Азовском море

Киев, , 16:06 — REGNUM Украина хочет уговорить США и ЕС ввести санкции против России за то, что Москва законно досматривает судна в Азовском море, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает 23 июля УНИАН.

По его словам, Киев предложил США и ЕС принять участие в заседании совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, на котором будет решаться вопрос о введении санкций против России из-за ее законных действий.

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Напомним, ранее российские пограничники остановили и досмотрели несколько судов в Азовском море. Среди досматриваемых судов были те, которые отправлялись на Украину или с Украины. При этом погранслужба Украины заявила, что Россия имеет полное право досматривать судна, благодаря соглашению о сотрудничестве с Украиной в Азовском море и Керченском проливе в 2004 году.

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