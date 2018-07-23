Брянский депутат отдал государству незаконное имущество

Клинцы, Брянская область, , 15:59 — REGNUM Прокуратура Брянской области добилась включения в доходы бюджета РФ недвижимости депутата Клинцовского горсовета. Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, депутат не смог подтвердить законность покупки недвижимости стоимостью 12,5 млн рублей.

Недвижимость, которую депутат купил в 2016 году, находилась в собственности города Клинцы Брянской области. Её стоимость составила 12,5 млн рублей. При этом доход депутата и его супруги за три года составил всего 700 тыс. рублей. Несмотря на это, народных избранник покупал еще и дорогие автомобили.

«Изложенное свидетельствовало о значительном превышении совместных расходов депутата и его супруги за три года, предшествующих отчетному 2016 году, их совокупным доходам», — сообщила прокуратура.

В результате ведомство подало в суд иск об обращении купленной недвижимости в доход Российской Федерации. Суд удовлетворил требования прокуратуры.

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