Министр внутренних дел Франции выступил перед депутатами по делу Беналля

Париж, 23 июля 2018, 16:39 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жерар Коломб выступил в понедельник, 23 июля, перед депутатами Национальной Ассамблеи, передает RFI.
Министр должен был объяснить ситуацию вокруг Александра Беналля.
Напомним, что в отношении бывшего сотрудника администрации президента Франции Александра Беналля начато расследование, в связи с публикацией видео, демонстрирующее как сотрудник администрации президента избил манифестанта 1 мая 2018 года.
С трибуны Жерар Коломб поклялся говорить правду и только правду. Затем он приступил к длинной преамбуле, в которой подтвердил, что 2 мая 2018 года во второй половине дня он был проинформирован о действиях, совершенных Александром Беналля.
Жерар Коломб утверждает, что свою работу он выполнил, немедленно предупредив префекта полиции и «работодателя» Александра Беналля, а именно Елисейский дворец.
В течение дальнейших двух часов Жерар Коломб отвечал на вопросы депутатов.
Создалось впечатление, что Жерар Коломб переложил всю ответственность на префекта полиции Парижа и кабинет президента Франции Эммануэля Макрона, в то время как часть оппозиции требует его отставки.
Жерар Коломб выступит во второй раз во вторник, 24 июля, перед сенаторами.