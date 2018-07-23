В Костромской области прошли кадровые перестановки

Кострома, , 15:56 — REGNUM В Костромской области назначен новый директор департамента образования и науки, сообщает пресс-служба губернатора области. Им стал бывший заместитель главы городской администрации и председатель комитета образования, культуры, спорта и работы с молодёжью Илья Морозов.

Илья Морозов имеет 10-летний опыт работы учителем, более 4 лет руководил одной из школ Костромы, с декабря 2016 года был назначен заместителем главы администрации областного центра, курирующим социальную политику.

На освободившееся место замглавы городской администрации назначена бывшая уполномоченная по правам ребёнка Марина Соколова.

На должность уполномоченного по правам ребёнка при губернаторе назначена Татьяна Быстрякова.

ИА REGNUM напоминает, что в мае текущего года Татьяна Быстрякова покинула пост директора департамента образования и науки Костромской области «в связи с переходом на новую работу». Тогда временно исполнять обязанности руководителя ведомства были возложены на ее заместителя — Елену Кульмач.