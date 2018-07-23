«Дело против прокуроров и судей»: МИД Литвы обвинил Россию в давлении

Вильнюс, , 15:56 — REGNUM Российская Федерация оказывает давление на Литву из-за уголовного дела против прокуроров и судей, причастных к судебному разбирательству вокруг событий в Вильнюсе в январе 1991 года. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте министерства иностранных дел (МИД) Литвы.

«МИД Литвы считает решение СКР о возбуждении дела в отношении литовских судей и прокуроров … открытым давлением на Литву», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против должностных лиц суда и Генпрокуратуры Литвы, подозреваемых в привлечении к уголовной ответственности заведомо невиновных людей (граждан России).

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