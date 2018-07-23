События 1991 года: МИД Литвы обвинил Россию в «открытом давлении»

Вильнюс, , 15:47 — REGNUM Решение Следственного комитета России о возбуждении уголовного дела в отношении литовских прокуроров и судей, расследующих дела 13 января 1991 года, в МИД Литвы расценили как «открытое давление на Литву, её судей и сотрудников правоохранительных органов». Об этом говорится в официальном заявлении дипломатического ведомства, опубликованном 23 февраля на официальном сайте МИД.

«Сегодняшнее решение Следственного комитета Российской Федерации мы считаем подстрекательским по отношению к общественности наших стран и не отражающим истинную позицию народа России по данному вопросу, — говорится в заявлении. — Особо циничным выглядит обвинение в отсутствии объективных свидетельств по делу против организаторов и участников агрессии 13 января, брошенное литовскому суду».

В дипломатическом ведомстве напомнили, что на сегодня продолжавшееся долгие годы расследование по делу 13 января завершено, начато рассмотрение материалов в суде.

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Добавим, что глава МИД Литвы Линас Линкявичус назвал решение СКР об уголовном преследовании «очередной циничной попыткой Российской Федерации переписать историю».

"Нападая на литовские власти, расследующие советские преступления, и отказываясь сотрудничать в этом вопросе, Россия берет на себя полную ответственность за кровопролитие в Вильнюсе 13 января 1991 года», — написал Линкявичус в своём микроблоге в Twitter.

https://twitter.com/LinkeviciusL/status/1021319592625532928

Напомним, 12 лет назад литовские правоохранители занялись уголовным преследованием 60 бывших военнослужащих Вооруженных Сил СССР, которые участвовали 13 января 1991 года в наведении конституционного порядка в Советском Союзе — в Литовской ССР. В ту ночь литовские сепаратисты организовали беспорядки у Вильнюсской телебашни. 23 июля 2018 года Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовное дело в отношении должностных лиц Генеральной прокуратуры и суда Литовской Республики по ст. ч. 2 ст. 299 УК РФ («Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности»). В сообщении следственного ведомства отмечается, что «действия сотрудников литовской прокуратуры и суда носят заведомо незаконный характер», а вот войсковые подразделения «выполняли свой служебный долг, действуя в соответствии с законодательством СССР».

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Напомним, события 13 января 1991 года в Литве официально трактуются как агрессия против независимой Литвы. Любые попытки разобраться в том деле караются законом как отрицание советской агрессии, за что грозит уголовное наказание и лишение свободы.

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