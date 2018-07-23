ЛНР: Киев готовится к наступлению в Донбассе

Луганск, , 15:38 — REGNUM Командование «операцией объединенных сил» («ООС») готовится к масштабному наступлению в Донбассе, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Яков Осадчий, сообщает 23 июля «Луганский информационный центр».

По его словам, некоторые факты говорят о том, что Киев планирует наступление. Так, войска на линии фронта получают снаряды и мины для ракетно-артиллерийского вооружения, минометов и зенитных установок. Также в Донбасс планируется поставить бронированные медицинские машины Didgori Medevac, предназначенные для вывоза раненных.

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Напомним, в Донбассе действует режим тишины, однако ВСУ игнорируют его или используют для передислокации войск и наращивания сил.

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