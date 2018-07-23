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У Еврокомиссии нет конкретных предложений по разрешению торговой войны

Политика

Всё-таки Жан-Клод Юнкер едет в Вашингтон с пустыми руками

У Еврокомиссии нет конкретных предложений по разрешению торговой войны
Иллюстрация: Kremlin.ru
Жан-Клод Юнкер

Брюссель, 23 июля 2018, 15:41 — REGNUM  Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер не сделает никакого конкретного предложения для разрешения торговой войны президенту США Дональду Трампу, пишет газета Handelsblatt 23 июля.

«Подобных предложений нет, это лишь диалог», — сказал представитель Еврокомиссии в Брюсселе.

Жан-Клод Юнкер встретится с Дональдом Трампом в Вашингтоне, чтобы предъявить европейские аргументы по таможенному спору и обсудить возможность деэскалации международного экономического конфликта. Одна из целей встречи — попытаться предотвратить введения пошлин со стороны Вашингтона на произведенные в Евросоюзе автомобили.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча Юнкера и Трампа состоится 25 июля. Ранее немецкие средства массовой информации сообщили, что Юнкер предложит Трампу конкретный план компромисса, разработанный Германией вопреки жестко настроенной по отношению к США Франции.

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