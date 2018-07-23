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Президент Узбекистана посетит Киргизию в сентябре

Политика

3 сентября в Киргизии пройдет саммит совета сотрудничества тюркоязычных государств

Астана, 23 июля 2018, 15:33 — REGNUM  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Киргизию 3 сентября в рамках саммита тюркоязычных государств. Об этом стало известно в ходе встречи министров иностранных дел Узбекистана и Киргизии Абдулазиза Камилова и Эрлана Абдылдаева, сообщает 23 июля издание Kun.uz.

Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран прошла 21 июня в киргизском городе Чолпон-Ата. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в торгово-экономической, политической и гуманитарной сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря 2017 года президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков посетил с официальным визитом Узбекистан. Стороны высоко оценили результаты встречи и назвали друг друга стратегическими партнерами.

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Узбекско-киргизские отношения
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