Президент Узбекистана посетит Киргизию в сентябре

Астана, , 15:33 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Киргизию 3 сентября в рамках саммита тюркоязычных государств. Об этом стало известно в ходе встречи министров иностранных дел Узбекистана и Киргизии Абдулазиза Камилова и Эрлана Абдылдаева, сообщает 23 июля издание Kun.uz.

Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран прошла 21 июня в киргизском городе Чолпон-Ата. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в торгово-экономической, политической и гуманитарной сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря 2017 года президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков посетил с официальным визитом Узбекистан. Стороны высоко оценили результаты встречи и назвали друг друга стратегическими партнерами.