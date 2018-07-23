Семь человек стали жертвами обстрелов на западе Йемена

Сана, , 15:16 — REGNUM В городе Хайс к югу от порта Ходейда на западе Йемена в результате обстрелов пострадали четыре человека. Об этом сообщает агентство САБА.

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Также жертвами артиллерийского обстрела повстанцев-хуситов из движения «Ансар Алла» стали семь человек, среди которых четверо детей. Уточняется, что повстанцы-хуситы запустили по домам в Хайсе три миномётных снаряда.

Добавим, что, по данным издания, 22 июля коалиция нанесла восемь авиаударов по провинции Ходейда. В частности, под обстрел попали город Забид, а также остров Караман.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года в Йемене продолжается вооруженный конфликт между повстанцами-хуситами из шиитского движения «Ансар Алла» и примкнувшими к ним военными, верными бывшему президенту страны Али Абдалле Салеху с одной стороны, и войсками изгнанного президента Хади с другой стороны. В последнее время ситуация особенно обострилась вокруг приморского города Ходейда. Хуситы ведут тяжелые бои с арабской коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией. Так, 20 июля 2018 года в результате удара авиации арабской коалиции в Йемене погибли четверо хуситских командиров. Удар авиации был целенаправленным, рассчитанным на хуситских военачальников, собравшихся для совещания.

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