Число принудительных депортаций из Австрии выросло на 38%

Вена, , 15:15 — REGNUM Количество принудительных депортаций беженцев из Австрии выросло на 38% по сравнению с прошлым годом, пишет газета Kurier 23 июля.

По данным министерства внутренних дел страны в период с января по июнь 2018 года в страны происхождения были отправлены 2106 человек. Число депортированных за аналогичный период прошлого года составило 1523. В то же время количество перемещенных согласно Дублинскому регламенту снизилось: с января по июнь этого года их число составило 1408, в то время как в прошлом году оно достигло 2085 человек.

При этом число желающих покинуть Австрию добровольно практически не изменилось: в этом году оно достигло 2582 — это на 4% больше показателя первого полугодия прошлого года.