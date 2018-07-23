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Число принудительных депортаций из Австрии выросло на 38%

Политика

Количество желающих получить убежище в этой стране снижается

Число принудительных депортаций из Австрии выросло на 38%
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Мигранты

Вена, 23 июля 2018, 15:15 — REGNUM  Количество принудительных депортаций беженцев из Австрии выросло на 38% по сравнению с прошлым годом, пишет газета Kurier 23 июля.

По данным министерства внутренних дел страны в период с января по июнь 2018 года в страны происхождения были отправлены 2106 человек. Число депортированных за аналогичный период прошлого года составило 1523. В то же время количество перемещенных согласно Дублинскому регламенту снизилось: с января по июнь этого года их число составило 1408, в то время как в прошлом году оно достигло 2085 человек.

При этом число желающих покинуть Австрию добровольно практически не изменилось: в этом году оно достигло 2582 — это на 4% больше показателя первого полугодия прошлого года.

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Проблема с беженцами в ЕС и Австралии
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