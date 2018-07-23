Верховный муфтий Сирии призвал преследовать преступников из «Белых касок»

Дамаск, , 15:13 — REGNUM Военные преступники из организации «Белые каски» должны преследоваться за совершенные ими преступления правительствами Сирии и России, заявил 23 июля верховный муфтий Сирии Ахмад Бадреддин на встрече с членами семей российских военных.

«Найти их, где бы они ни находились. Именно они использовали химическое оружие в Думе и (других городах)», — цитирует РИА Новости Бадреддина.

По его словам, все представители организации хорошо образованы и среди них много химиков, поэтому под своим «гуманитарным» прикрытием они занимались тем, что использовали химические вещества против мирного населения.

Ранее источник в правительстве Канады сообщал, что во время эвакуации из Сирии сотрудников «Белых касок» и их родственников не удалось вывезти одну из групп.

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