Озил покинул сборную Германии: Меркель уважает решение футболиста

Берлин, , 15:12 — REGNUM Решение завершить карьеру в сборной Германии футболиста Месута Озила, выступающего за лондонский футбольный клуб «Арсенал», уважает канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом заявила представитель кабинета министров Германии Ульрике Деммер на брифинге.

По ее словам, Меркель ценит «много сделавшего» для сборной Германии полузащитника, решение которого «нужно уважать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае текущего года футболисты Месут Озил и Илкай Гюндоган встретились с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Лондоне и подарили ему футболки с автографами, что привело к скандалу. 22 июля Озил из-за волны критики и оскорблений объявил о своем уходе из сборной Германии.

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