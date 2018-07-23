В Рыбинске Ярославской области очередной депутат захотел сложить полномочия

Рыбинск, Ярославская область, , 15:06 — REGNUM Депутат муниципального совета Рыбинска Андрей Мишин написал заявление об увольнении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал председатель рыбинского муниципального совета Константин Долгов.

Предприниматель Андрей Мишин стал четвертым депутатом, который написал заявления о сложении с себя полномочий. Причем третьим в этом году. В марте и апреле 2018 года о своем желании покинуть ряды депутатов заявили Андрей Скворцов и Игорь Палочкин.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, Андрей Мишин написал заявление 29 июня, а первого июля пришло письмо от губернатора Ярославской области с предложением уволить депутата. Причиной такого предложения Дмитрия Миронова стали проблемы с подачей налоговой декларации у депутата.

Отставку депутата должны принять на очередном заседании муниципального совета, которое состоится в ближайший четверг.

Если коллеги депутата проголосуют за увольнение Андрея Мишина, то за полтора месяца до окончания полномочий в муниципальном совете Рыбинска останется работать 21 депутат.

Читайте ранее в этом сюжете: Рыбинского депутата Игоря Палочкина все-таки исключили из «Единой России»