Глава МИД Индонезии встретилась с главой МИД Малайзии

Джакарта, , 15:18 — REGNUM Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди провела двустороннюю встречу с министром иностранных дел Малайзии Сайфуддином Абдуллой, сегодня, 23 июля, в Джакарте, сообщает Antaranews.

Министры обсудили более широкий доступ к образованию для индонезийских детей, родители которых работают в Малайзии.

Министр иностранных дел Ретно Марсуди выразила свою признательность министру иностранных дел Сайфуддину Абдулле за политику правительства Малайзии, которая поддерживает доступ к образованию для детей индонезийских рабочих в Малайзии.

«В настоящее время в малайзийском правительстве происходят изменения в отношении доступа к образованию для детей индонезийских трудящихся-мигрантов, которые мы ценим», — отметила глава МИД Индонезии.

Правительство Малайзии готово содействовать созданию школ для детей индонезийских рабочих. «Индонезийские школы уже находятся в Джохоре и Куала-Лумпуре», — заявил Сайфуддин Абдулла.

Стороны договорились ускорить переговоры по сухопутным и морским границам двух стран, которые будут завершены в ближайшие два месяца.

Министры также обсудили усилия по заключению Меморандума о взаимопонимании по вопросу о размещении и защите индонезийских рабочих.