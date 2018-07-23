Понедельник, 23 Июля 2018 года
16:38:02 МСК

Глава МИД Индонезии встретилась с главой МИД Малайзии

Политика

Министры обсудили более широкий доступ к образованию для индонезийских детей, родители которых работают в Малайзии

Джакарта, 23 июля 2018, 15:18 — REGNUM  Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди провела двустороннюю встречу с министром иностранных дел Малайзии Сайфуддином Абдуллой, сегодня, 23 июля, в Джакарте, сообщает Antaranews.

Министры обсудили более широкий доступ к образованию для индонезийских детей, родители которых работают в Малайзии.

Министр иностранных дел Ретно Марсуди выразила свою признательность министру иностранных дел Сайфуддину Абдулле за политику правительства Малайзии, которая поддерживает доступ к образованию для детей индонезийских рабочих в Малайзии.

«В настоящее время в малайзийском правительстве происходят изменения в отношении доступа к образованию для детей индонезийских трудящихся-мигрантов, которые мы ценим», — отметила глава МИД Индонезии.

Правительство Малайзии готово содействовать созданию школ для детей индонезийских рабочих. «Индонезийские школы уже находятся в Джохоре и Куала-Лумпуре», — заявил Сайфуддин Абдулла.

Стороны договорились ускорить переговоры по сухопутным и морским границам двух стран, которые будут завершены в ближайшие два месяца.

Министры также обсудили усилия по заключению Меморандума о взаимопонимании по вопросу о размещении и защите индонезийских рабочих.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Индонезии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить