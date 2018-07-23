Франциск и Трамп по-разному видят «проблему Путина»

Станислав Стремидловский, , 16:06 — REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 16 — 22 июля 2018 года стали: папа Римский обеспокоен судьбой мигрантов; для христиан национализм «не является одним из возможных вариантов»; конфронтация между США и Ираном дошла до южного Ирака; «турецкие оккупанты» в Сирии изгнали христиан и курдов; на берегу Байкала собрались молодые российские католики и другое.

Папа Римский Франциск обеспокоен судьбой мигрантов в Средиземном море, передает Vatican News (Ватикан). Его волнует то, что беженцы добираются на лодках в европейские страны Средиземноморья, подвергая свою жизнь опасности. Понтифик направил специальное обращение во время встречи с верующими на молитве «Ангел Господень». Папа подчеркнул: «Поступают драматические новости о крушении лодок, заполненных мигрантами, в водах Средиземного моря. Я выражаю свою скорбь в связи с подобного рода трагедиями и заверяю в своей памяти и молитве за погибших и их семьи. Обращаюсь с сердечным призывом к международному сообществу, действовать решительно и быстро, чтобы избежать повторения подобных трагедий и гарантировать безопасность, уважение прав и достоинства всех». С начала 2018 года по пути в Испанию погибло 294 мигрантов, 1004 — в Италию, 45 — в Грецию и на Кипр.

Для христиан национализм «не является одним из возможных вариантов», считает председатель Конференции католического епископата Германии кардинал Райнхард Маркс. По своей натуре «человек солидарен и открыт, но он становится уязвимым, когда его чувства затмевает страх». Кардинал с беспокойством говорит о растущем радикализме, прежде всего в общественном мнении: «Беженцы представляются угрозой, которую нужно предотвратить ради нашего процветания». Иерарх отмечает, что часто говорится лишь о цифрах и о «широкой анонимной опасности». Германия должна обсудить проблему миграции на общегосударственном форуме: это не удалось решить с помощью правого политического движения, ибо реальность оказалась слишком сложной. Но растущий в стране популизм — это соблазн, подчеркивает немецкий кардинал. Ведь, «по словам святого Игнатия Лойолы, дьявол является врагом человеческой природы, потому что он заставляет нас видеть в другом человеке врага. Такими же чертами обладает и эффект популизма: вначале он имеет целью напугать, а затем провоцирует неприятие, зависть, вражду, ненависть и, наконец, может привести к насилию и войне». Быть одновременно католиком и националистом невозможно, отмечает иерарх. «Будучи христианами, мы являемся и патриотами, и гражданами мира. Современная тенденция в политике ориентируется на национальную сферу, на самоутверждение. Со своей стороны, мы не можем разделить взгляд, согласно которому нужно защитить наше процветание от неких внешних угроз. Европа не должна становиться крепостью — и в этом мы были всегда убеждены; теперь же мы находимся на верном пути».

Конфронтация между США и Ираном дошла до южного Ирака, сообщает AsiaNews (Рим, Италия). Жители южных иракских провинций, где живут шииты, уже который день организуют массовые манифестации, протестуя против проблем, которые существуют более 20 лет и ухудшаются с каждым годом с началом сезона жары. Дефицит воды и нехватка электроэнергии являются главными яблоками раздора в летнее время, когда температура не опускается ниже 45 градусов по Цельсию ночью. Невозможно использовать кондиционер или вентиляторы, и тогда людям приходится спать на террасах, но только если нет песчаных бурь. Недовольство подпитывают рост стоимости жизни, маленькие зарплаты, высокая безработица среди молодежи, плохое медицинское обслуживание, низкое качество образования и разгул коррупции. В этом году протесты усилились и переросли в беспорядки. Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади прибыл в Басру, опорный узел протестующих, чтобы успокоить людей, но ему пришлось покинуть отель «Шератон» через заднюю дверь. Абади, чей мандат истек, намерен удержать власть путем формирования с благословения Вашингтона «чрезвычайного правительства», срок полномочий которого составит два года. Одна из последних мер премьера — сокращение числа виз в Ирак для иранцев, точно так же, как США усиливают эмбарго против Тегерана. В отношении беспорядков нельзя исключать иностранного влияния. Протестующие требуют вернуть нефть Басры народу Басры, что предполагает расторжение контрактов с иностранными нефтяными компаниями и замену иностранных рабочих на иракских. Нефть Басры — это экспорт трех миллионов баррелей в день, что больше, чем иранской (2,8 барреля в день). После того, как Вашингтон пригрозил прекратить экспорт иранской нефти через Персидский залив, а Иран в ответ обещает закрыть Ормузский пролив (через который уходит 88% всей нефти Персидского залива), любая остановка экспорта иракской сырой нефти может принести Тегерану только пользу в холодной войне с американцами. Требования угнетенных и забытых южных районов Ирака благословил своей фетвой великий аятолла Аль-Систани, духовный вождь иракских шиитов. Не имея возможности обеспечить безопасность только силами иракской полиции и армии, премьер Абади может обратиться лишь к народному шиитскому ополчению, которое сыграло ведущую роль в освобождении страны от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но Багдаду также известно, что партизаны обязаны Тегерану. А в свою очередь Иран отказался возобновить поставки электроэнергии Ираку, поскольку тот не смог оплатить свои счета. Это лишило Южный Ирак 1300 мегаватт. Абади немедленно поручил министру энергетики Ирака Касиму аль-Фахадави отправиться в Саудовскую Аравию и подписать меморандум о взаимопонимании с Эр-Риядом в целях закупки саудовской электроэнергии. Обратившись к саудовцам, Абади, похоже, выбрал лагерь, но остается неясным, как долго он сможет противостоять перетягиванию каната между США и Ираном.

Позиции предстоятеля Армянской апостольской церкви католикоса Гарегина II оспариваются сегодня, как никогда раньше, утверждает La Croix (Париж, Франция). Три месяца назад в Армении массовое народное движение привело к отставке премьера республики Сержа Саргсяна. Теперь наступает время католикоса, слишком близкого к старой власти. Движение «Новая Армения, новый патриарх» из сотен армянских демонстрантов требует ухода Гарегина II в контексте «бархатной революции», которая привела к власти депутата от оппозиции Никола Пашиняна. Тогда в Ереване появились портреты людей, связанных с режимом Саргсяна — в частности, католикоса. Как считает проживающий во Франции диакон Армянской апостольской церкви, историк Филипп Сукиасян, оппозиция Гарегину II была всегда, еще со временем его избрания, но весной этого года «протест вырос». При этом диакон напоминает, что избрание католикоса в 1999 году было подтверждено всеми армянскими церковными элементами. Журналист Тигран Егавьян отмечает, что «Гарегин II считается патриархом богатых», он «всегда проявлял о них большую заботу», а также «католикос встроен в олигархическую систему» и «люди это знают очень хорошо». Как добавляет Сукиасян, еще когда будущий католикос был архиепископом Еревана, то «больше воспринимался как администратор, чем пастор». Но возможна ли его отставка? Вряд ли, поскольку в Армянской апостольской церкви только ее глава может созвать национальный церковный совет, который в силах его «уволить».

Немецкая неправительственная организация «Общество защиты угнетенных народов» (GfbV) сделала заявление: «Турецкие оккупанты в Сирии изгнали христиан». Об этом информирует KATHPRESS (Вена, Австрия). Столь серьезные обвинения последовали после вторжения «турецких оккупационных сил» в «сирийский курдский регион» Африн. Как заявил эксперт GfbV по Ближнему Востоку Камаль Сидо, видимые знаки курдского присутствия удаляются, равно как будет прекращено изучение курдского языка в школах. В некогда очень либеральную и открытую провинцию вводят нормы шариата, женщины без платка уже не осмеливаются выходить на улицы. Городской пейзаж определяется мужчинами с длинными бородами и женщинами с никабами. Из-за такой исламизации жизнь езидов или алеви в Африне уже невозможна. Около 1000 человек, входящих в христианскую общину, растворились. Согласно данным GfbV, после завоевания Африна турецкие военные депортировали не менее 3000 курдов, есть даже оценки, что исчезло 7000 курдов. Заявляется, что турецкие военные «импортируют» в регион тысячи арабских радикальных исламистов, чтобы изменить этническую картину региона. Многие из этих новых поселенцев вооружены и являются членами различных исламистских групп. Они поддерживают «турецкую оккупационную армию».

Папа Франциск и президент США Дональд Трамп по-разному видят «проблему Путина», пишет Crux (Денвер, США). После встречи в Хельсинки с российским президентом Владимиром Путиным американский президент отчаянно пытается представить саммит как прорыв, несмотря на широко распространенные мнения о почти полной капитуляции Трампа в вопросе о вмешательстве России в выборы 2016 года. И он не единственный мировой лидер, имеющий дело с «российской проблемой». Второй — папа Франциск. Начало его понтификата в 2013 году выглядело многообещающим на экуменическом фронте, в том числе и с Россией. Наконец-то у Католической церкви появился лидер из развивающегося мира без багажа многовекового соперничества между Востоком и Западом в Европе, напряженности холодной войны между бывшим советским лагерем и Атлантическим альянсом. Новый понтифик привнес взгляд на мир, который позволил ему действовать вне обычных дипломатических и геополитических рамок, что привело на раннем этапе к синхронности между Москвой и Римом по Сирии. Более того, в 2014 году папа и его команда не стали давить на Россию за ее «вторжение» в Восточную Украину. На каком-то этапе Франциск даже возмутил собственную Греко-католическую церковь на Украине, охарактеризовав конфликт в стране как «братоубийственный». Эта «оттепель» между Москвой и Римом завершилась первым в истории саммитом между Франциском и патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Гаване в феврале 2016 года. Все это привело к ответной реакции против папы. Критики обвиняют его и Ватикан в чрезмерной «экуменической корректности». По сути, такие католики думают, что русские всегда хотят, чтобы экуменический диалог был на их условиях, и они в свою очередь хотели бы, чтобы понтифик напомнил русским, кто настоящая «800-фунтовая горилла» в христианстве. Это стоит вспомнить в контексте того, что Константинопольский патриархат может признать автокефалию или независимость Православной церкви на Украине, которая в настоящее время не является частью Русской православной церкви. Хотя УГКЦ официально не занимает какой-либо позиции по внутренним православным вопросам, ни для кого не секрет, что большинство украинских католиков поддерживают автокефалию, рассматривая ее как важный шаг к подлинно независимой Украине, не вечно берущей пример с Москвы. Русские православные, однако, предупредили о перспективе «раскола» порядка 1054 года. Вопрос может заключаться в том, как далеко Франциск и Святой престол готовы зайти, чтобы успокоить российские чувства, если автокефалия действительно произойдет. Например, когда Ватикан будет в будущем организовывать экуменические саммиты, исключат ли автокефальную украинскую Православную церковь из списка приглашенных, чтобы обеспечить российское участие? На карту поставлено многое. Русские православные представляют где-то от половины до двух третей всех православных верующих в мире. Более того, Россия является крупной мировой державой, если Ватикан хочет выступать голосом совести на мировой арене, то взаимодействие с Путиным и его командой — единственный реалистичный вариант. Тем не менее, как и в случае с Трампом, вопрос в том, когда гибкость и прагматизм превращаются в малодушное умиротворение. Ответа пока нет.

Патриарх Кирилл ошибается, приписывая убийство царской семьи «чужому влиянию», считает Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Наступило столетие с годовщины убийства Романовых в Екатеринбурге. Теперь мы знаем довольно много об этом, больше, чем когда-то. Но вопросы остаются. Об этом свидетельствует недавний визит на место преступления патриарха Кирилла, который обвиняет «злое влияние извне». Конечно, кто-то был ответственен за убийство царя, но наиболее очевидные кандидаты — Уральский совет и сам Ленин. Патриарх находится в некотором затруднении, которое знакомо католикам, поскольку Католическая церковь зашла на трудную территорию с некоторыми из своих недавних канонизаций. Факт остается фактом: Николай II, которого православные считают святым, был очень плохим царем. Хотя он имел хорошую прессу после смерти, его ненавидели миллионы на момент смерти. Но все же эти дети… Убийство царя и его невинных детей, не говоря уже о слугах, было знаковым преступлением ХХ века. Мы должны оплакивать смерть этих невинных и всех других невинных, которые последовали за ними.

В Байкальске прошла VIII Всероссийская встреча молодежи, организатором которой стала комиссия по делам мирян, новых движений и молодежи при Конференции католического епископата России, рассказывает Vatican News (Ватикан). По традиции, такие встречи происходят раз в три года. В этом году католическую молодежь со всей России приняла иркутская епархия святого Иосифа. По словам одного из организаторов, отца Владимира Сека, ответственного за молодежное служение в епархии, это церковное событие в Байкальске собрало более 200 молодых паломников в возрасте от 16 до 30 лет из всех четырех российских епархий. Своими впечатлениями поделился апостольский нунций в России архиепископ Челестино Мильоре, который в первый день встречи возглавил мессу с молодыми паломниками: «С большим удовольствием я принял участие в этом фестивале российской католической молодежи. Я не ожидал встретить здесь столько молодых людей, учитывая, что поместная католическая община не так велика, а расстояния огромны. Меня поразила радость, которую я увидел на лицах юных паломников: это была самая искренняя радость. Наша встреча показывает, что, несмотря на значительные проблемы семей в России и во всем мире, все еще есть семьи, способные дать хорошее воспитание. И еще я должен сказать огромное спасибо местным священникам и многим монахиням: благодаря их свидетельству и их посвященной и принесенной в жертву, но радостной жизни эти ребята вырастают добрыми людьми».

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российской католической газеты Сибирская католическая газета.